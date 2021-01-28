Рада предварительно одобрила экстренную регистрацию вакцины против коронавируса

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о регистрации лекарственных средств "под обязательство", который позволит экстренно регистрировать вакцины против COVID-19.

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"За" проголосовали 318 нардепов, "против" – 3, "воздержались" – 20. Не поддержали законопроект нардепы из фракции ОПЗЖ.

Представляя законопроект в Раде, глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий (Слуга народа) подчеркнул, что по действующему законодательству невозможно зарегистрировать в Украине ни одну из вакцин от коронавируса, поскольку по ним всем не завершены клинические испытания.

Законопроект вносит изменения в закон о лекарственных средствах. Теперь государство сможет регистрировать медпрепараты, в том числе вакцины, "под обязательство" для экстренного применения, если производитель докажет, что у него по объективным причинам нет возможности предоставить полные данные об эффективности и безопасности препарата в нормальных условиях.

Производитель будет обязан завершить программу клинических испытаний в срок, согласованный с уполномоченным госорганом.

Такая процедура будет применяться, если потенциальная польза от лекарственного средства превышает возможные риски его применения, а доступной альтернативы ему нет.

Руководители фракций и депутатских групп договорились рассмотреть закон во втором чтении и в целом завтра, 29 января.

30 декабря 2020 года в ОП сообщили, что Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac Biotech о поставке 1,9 млн доз вакцин против коронавирусной болезни COVID-19.

25 января президент Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале.

Денис Юдин

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