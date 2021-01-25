Зеленский объявил о начале вакцинации от COVID-19 в феврале

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале. По его словам, "вскоре" в Украину поступит первый миллион доз вакцины "от ведущей международной компании".

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Детали президент пообещал озвучить в ближайшее время.

"Могу сказать, что ситуация стабильна, контролируема и не настолько угрожающа, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить число заболевших в сравнении с периодом ежедневных антирекордов", – сказал Зеленский.

По его словам, в Украине ввели 14000 дополнительных коек, и теперь их почти 70 000. Зеленский говорит, что 70% из них — свободны, и более 80% – обеспечены кислородом.

Вместе с тем он попросил "не расслабляться" — завершение локдауна не означает завершения борьбы с COVID-19. Зеленский призвал носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию, а при наличии симптомов коронавируса обращаться к семейному врачу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на совещании в Офисе президента заявил, что, судя по сегодняшним показателем количества заболевших, госпитализированных и выздоровевших из-за коронавируса, усиленный карантин был эффективным. В ближайшее время Кабмин примет решение о необходимости введения адаптивного карантина в отдельных областях, как это было раньше.

Вадим Ребрина

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