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Шмыгаль рассказал Зеленскому об успехах локдауна и дальнейших решениях

25.01.2021, 16:52
Шмыгаль рассказал Зеленскому об успехах локдауна и дальнейших решениях - Фото
Президент Владимир Зеленский на совещании (Фото - Офис президента)

Судя по сегодняшним показателем количества заболевших, госпитализированных и выздоровевших из-за коронавируса – усиленный карантин был эффективным мероприятием. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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По словам главы правительства, Министерство здравоохранения в ближайшее время примет решение о необходимости введения адаптивного карантина по отдельным областям, как это было раньше. 

"То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам", – сказал Шмыгаль. 

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в стране уменьшилось количество положительных тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей. 

"Если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сейчас – в пределах 21%", – добавил он.

Ранее сегодня сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировали наименьшее с сентября число новых заболевших. Однако, несмотря на это, количество сделанных тестов за сутки снизилось на почти 10 000. Снижение количества тестирований на COVID-19 наблюдалось 21, 23, 24 и 25 января.  

Читайте также: 25 января Украина выходит из жесткого карантина: какие ограничения останутся – список

Станислав Стороженко
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