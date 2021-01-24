Коронавирус. В Украине продолжается снижение числа новых заболевших и тестов

Вчера, 23 января, в Украине выявили 3915 заболевших коронавирусом (днем ранее – 4928), было сделано 23 081 тестов на коронавирус (40 144). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших было в Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), Киеве (240) и Днепропетровской (236) областях.

За сутки умерли 83 больных COVID-19 (днем ранее – 116). Выздоровели 5407 человек (13 138), госпитализированы – 2079 пациента (1862).

Основным методом ПЦР сделано 17 600 тестов (22 667). Методом ИФА (выявляет и переболевших) провели 5481 исследований (17 477).

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 191 812 заболевших, из них 21 861 человек умерли, а 947 514 – выздоровели.

Владислав Сердюк

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