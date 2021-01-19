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Эпидемия продолжит "медленное затухание". Ученые НАН спрогнозировали течение COVID-19

19.01.2021, 12:24
Эпидемия продолжит
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Во время новогодних праздников не вся статистика по COVID-19 была обработана до конца. Несмотря на это, эпидемия коронавируса продолжает тенденцию "медленного затухания". Об этом говорят в Национальной академии наук Украины. 

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Сообщается, что с 12 по 18 января произошло увеличение обнародованного количества новых заболевших, летальных случаев и выздоровлений. В НАН говорят, что это не свидетельствует об ухудшении ситуации с COVID-19. 

Ученые отмечают, что наблюдаемая летальность демонстрирует устойчивую динамику и остается в диапазоне 1,5-2%. Помимо этого, они утверждают, что темпы тестирования медленно увеличиваются, а количество новых случаев уменьшилось до 25%. 

Количество новых госпитализаций, а также прежних больных, находящихся в медучреждениях, продолжает медленное падение, говорят в НАН.

"Можно ожидать возвращения поступления данных в "нормальном" режиме, и возвращение к тенденции медленного затухания, чему также будет способствовать начало действия новых карантинных ограничений, которые были внедрены после 8-го января", – добавили ученые.

Станислав Стороженко
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