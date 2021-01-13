Степанов: Позиция Минздрава не изменилась, жесткий карантин – до 24 января

Позиция Минздрава не изменилась – введенный из-за эпидемии коронавируса жесткий карантин должен действовать до 24 января. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он напомнил, что в Украине действует общенациональный карантин до 28 февраля, а усиленные ограничения – с 8 по 24 января.

"Позиция Минздрава остается неизменной. Они (усиленные ограничения, - ред.) должны действовать до 24 января включительно, как это было предусмотрено постановлением правительства", – сказал он.

Степанов также добавил, что Минздрав не поддерживает досрочное прекращение жесткого карантина, он должен продлиться 16 дней.

"Еще раз: они начались 8 января в 00:00 часов и действуют до 00:00 25 января 2021 года", – подчеркнул он.

8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19. Локдаун продлится до 24 января.

Вчера некоторые СМИ сообщили, что Степанов в эфире 24 канала якобы выступил за продление локдауна после 24 января, хотя этого явно и не выплывало со слов министра.

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Марк Сировой

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