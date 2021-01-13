UA

Степанов: Позиция Минздрава не изменилась, жесткий карантин – до 24 января

13.01.2021, 08:50
Степанов: Позиция Минздрава не изменилась, жесткий карантин – до 24 января - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

Позиция Минздрава не изменилась – введенный из-за эпидемии коронавируса жесткий карантин должен действовать до 24 января. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он напомнил, что в Украине действует общенациональный карантин до 28 февраля, а усиленные ограничения – с 8 по 24 января.

"Позиция Минздрава остается неизменной. Они (усиленные ограничения, - ред.) должны действовать до 24 января включительно, как это было предусмотрено постановлением правительства", – сказал он.

Степанов также добавил, что Минздрав не поддерживает досрочное прекращение жесткого карантина, он должен продлиться 16 дней.

"Еще раз: они начались 8 января в 00:00 часов и действуют до 00:00 25 января 2021 года", – подчеркнул он.

Читайте также: Степанов объяснил логику нового карантина: COVID-19 не распространяется активнее на носках

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
карантин коронавирус степанов локдаун

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 