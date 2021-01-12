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Степанов настаивает, что локдаун останавливать нельзя

12.01.2021, 19:14
Степанов настаивает, что локдаун останавливать нельзя - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что есть все основания для продолжения локдауна в Украине. Об этом он сказал в комментарии Украина24.

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На вопрос, есть ли, по состоянию на сегодняшний день, основания для продолжения усиленного январского карантина, Степанов ответил: "Обязательно есть. Я настаиваю на этом. Я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны настаиваем на продолжении этого карантина и именно при тех обстоятельствах, которые есть".

Министр объяснил это тем, что январские праздники сопровождались массовыми празднованиями и перемещением людей. Также Степанов отметил, что важно сбить уровень заболеваемости COVID-19, потому что в январе начинается сезонный рост заболеваемости гриппом, а это создаст дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

"Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19", – сказал Степанов.

Из вопроса ведущей непонятно, что она имела в виду: есть ли основания для того, чтобы прервать текущий локдаун, или для того, чтобы продлить ограничения после 24 января, когда по плану они должны прекратить действовать. В результате и смысл ответа министра не совсем понятен. Во всяком случае дата 24 января в разговоре не звучала. 

ОБНОВЛЕНО В 19:42. Корреспондент LIGA.net пытался уточнить, что именно имел в виду Степанов, однако телефон пресс-службы МОЗ не отвечает.

  • 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19. Локдаун продлится до 24 января. 
  • Во время локдауна запрещена работа бытовых магазинов, другие магазины могут торговать исключительно товарами первой необходимости. 

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Вадим Ребрина
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