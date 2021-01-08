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В МОЗ рассказали, чем разрешено торговать в магазинах во время локдауна

08.01.2021, 17:27
В МОЗ рассказали, чем разрешено торговать в магазинах во время локдауна - Фото
Фото: facebook.com/kateryna.korniienko

Во время январского локдауна запрещена работа бытовых магазинов, другие магазины могут торговать исключительно товарами первой необходимости. Об этом заявили в Минздраве, сообщает пресс-служба Кабмина.

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Магазины могут торговать исключительно продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли такими товарами, а также топливом.

Продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов.

Прием посетителей на торговых площадях будет ограничен. Однако это не касается киосков, где люди покупают товары с улицы. Кофе, сигареты, батарейки и прочее можно будет приобрести беспрепятственно.

Киевляне в соцсетях сообщают, что в некоторых магазинах и ТРЦ продажу непродовольственных товаров уже ограничили.

К примеру в супермаркете Ашан такие товары предлагают купить посредством заказа. "Вы можете заказать товар через стол заказов и забрать его через 15 минут", – говорится на табличках в соответствующих отделах супермаркета.

Сегодня, 8 января, в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Вадим Ребрина
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