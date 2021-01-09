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Степанов объяснил логику нового карантина: COVID-19 не распространяется активнее на носках

09.01.2021, 12:41
Степанов объяснил логику нового карантина: COVID-19 не распространяется активнее на носках - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

В Украине запретили продавать в помещениях магазинов некоторые товары, чтобы сократить число посетителей и распространение среди них коронавируса. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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"Нет, COVID не распространяются активнее на игрушках, носках или батарейках, по сравнению с кормами для животных или семенами. Логика совсем в другом, она абсолютно очевидна и обосновывается законами эпидемиологии", – сказал он.

Он привел пример, что в супермаркет, где продаются товары "на любой вкус и потребность", 20 человек из 100 могут прийти за едой, другие 20 – за одеждой, еще 20 – за посудой, бытовой техникой, батарейками или носками.

"Если мы запрещаем реализацию определенных товаров в помещении магазина, то люди, которым они необходимы, заказывают их через интернет-магазин и не будут контактировать с другими, подвергая опасности инфицироваться COVID-19. То есть из 100 людей, которые могли быть в супермаркете и контактировать между собой, в супермаркете будет только 40", – сказал он.

По его словам, вероятность инфицирования с такими ограничениями снижается в разы.

Он также подчеркнул, что в Украине действует жесткий карантин, а не локдаун. При локдауне почти полностью останавливаются все бизнесы и процессы, как это происходит сейчас в Европе, отметил министр.

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Марк Сировой
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