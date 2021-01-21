Коронавирус. В Украине выросло число новых заболевших, хоть и снизилось количество тестов

Вчера, 20 января, в Украине зафиксировали 5593 заболевших коронавирусом (днем ранее – 4383), сделано 41 597 тестов на COVID-19 (45 790). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших COVID-19 выявили в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

За сутки умер 241 пациент (днем ранее – 212), выздоровел – 13 981 (14 501), были госпитализированы 1811 человек (2011).

Основным методом ПЦР сделано 24 504 тестов (26 792). Выявляющим и переболевших методом ИФА – 17 093 (18 998).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 177 621 заболевшего: 914 730 человек выздоровели, а 21 499 – умерли.

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Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 595 заболевших за сутки (днем ранее – 606);

Винницкая область – 186 (178);

Волынская – 154 (103);

Днепропетровская – 295 (157);

Донецкая – 280 (208);

Житомирская – 184 (92);

Закарпатская – 127 (76);

Запорожская – 358 (423);

Ивано-Франковская – 177 (149);

Киевская – 235 (226);

Кировоградская – 41 (39);

Луганская – 124 (76);

Львовская – 337 (195);

Николаевская – 170 (114);

Одесская – 223 (223);

Полтавская – 244 (158);

Ровенская – 251 (111);

Сумская – 261 (103);

Тернопольская – 150 (120);

Харьковская – 302 (335);

Херсонская – 101 (48);

Хмельницкая – 202 (165);

Черкасская – 162 (200);

Черновицкая – 209 (198);

Черниговская – 215 (80).

НАН прогнозирует, что эпидемия в Украине продолжит "медленное затухание".

24 января в Украине заканчивается жесткий карантин.

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Марк Сировой

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