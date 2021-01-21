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Коронавирус. В Украине выросло число новых заболевших, хоть и снизилось количество тестов

21.01.2021, 08:19
Коронавирус. В Украине выросло число новых заболевших, хоть и снизилось количество тестов - Фото
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Вчера, 20 января, в Украине зафиксировали 5593 заболевших коронавирусом (днем ранее – 4383), сделано 41 597 тестов на COVID-19 (45 790). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших COVID-19 выявили в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

За сутки умер 241 пациент (днем ранее – 212), выздоровел – 13 981 (14 501), были госпитализированы 1811 человек (2011).

Основным методом ПЦР сделано 24 504 тестов (26 792). Выявляющим и переболевших методом ИФА – 17 093 (18 998).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 177 621 заболевшего: 914 730 человек выздоровели, а 21 499 – умерли.

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Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 595 заболевших за сутки (днем ранее – 606);
Винницкая область – 186 (178);
Волынская – 154 (103);
Днепропетровская – 295 (157);
Донецкая – 280 (208);
Житомирская – 184 (92);
Закарпатская – 127 (76);
Запорожская – 358 (423);
Ивано-Франковская – 177 (149);
Киевская – 235 (226);
Кировоградская – 41 (39);
Луганская – 124 (76);
Львовская – 337 (195);
Николаевская – 170 (114);
Одесская – 223 (223);
Полтавская – 244 (158);
Ровенская – 251 (111);
Сумская – 261 (103);
Тернопольская – 150 (120);
Харьковская – 302 (335);
Херсонская – 101 (48);
Хмельницкая – 202 (165);
Черкасская – 162 (200);
Черновицкая – 209 (198);
Черниговская – 215 (80).

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Марк Сировой
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