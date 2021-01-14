Иммунитет у болевших коронавирусом дает 83% защиты не менее пяти месяцев – исследование

Иммунитет у переболевших COVID-19 дает защиту в 83% от повторного инфицирования в течение не менее пяти месяцев. Об этом говорится в исследовании организации общественного здравоохранения Англии PHE, сообщает The Guardian.

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"Это хорошие новости", – заявила профессор Сьюзан Хопкинс, медицинский советник PHE. В то же время переболевшим все равно нужно быть осторожными, поскольку иммунитет не дает полной защиты, подчеркнула она.

В исследовании участвовали более 20 000 медицинских работников по всей Великобритании. Их разделили на две группы: те, кто уже переболел коронавирусом, и те, кто нет. С июня по ноябрь 2020 года они раз в две недели проходили ПЦР-тестирование и ежемесячные тесты на антитела.

Среди 6 614 ранее переболевших коронавирусом было выявлено 44 потенциально повторно инфицированных, включая 13 человек с симптомами заболевания. Среди 14 173 ранее не болевших выявлено 318 случаев заражения.

Исследователи заключили, что иммунитет у переболевших обеспечивает 94% защиты от повторного заболевания с симптомами и 75% защиты от бессимптомного заражения.

Исследователи отмечают, что возраст участников был от 35 до 54 лет, и неясно, какую защиту иммунитет дает пожилым людям. Также неясно, насколько иммунитет защищает от новых штаммов коронавируса.

30 декабря 2020-го Украина подписала первый контракт с производителем вакцины-кандидата от коронавируса – китайской компанией Sinovac. Объем поставки – 1,9 млн доз.

11 января 2021-го в Индонезии, где проходит один из этапов тестирования Sinovac, назвали промежуточную цифру эффективности, которую показывает вакцина – 65,3%.

12 января в Бразилии заявили, что вакцина от Sinovac эффективна на 50,4%.

Также 12 января стало известно, что украинская группа фармкомпаний Лекхим подписала с Sinovac договор на поставку в Украину 5 млн доз вакцины.

Денис Юдин

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