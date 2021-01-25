COVID-19. В Украине – наименьшее с сентября число новых заболевших, тестирование снизилось

Вчера, 24 января, в Украине зафиксировали 2516 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3915), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов. В последний раз меньше случаев COVID-19 за сутки фиксировали 14 сентября 2020-го (2462).

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Больше всего новых заболевших выявили в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146).

За сутки умерли 63 больных COVID-19 (днем ранее – 83), выздоровели – 5783 (5047), были госпитализированы – 1166 (2079).

Сделано тестов 13 962 (23 081). Основным методом ПЦР сделали 10 573 теста (17 600). Выявляющим и заболевших методом ИФА – 3389 (5481).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 194 328 заболевших: 21 924 пациента умерли, 953 297 – выздоровели.

Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 146 заболевших за сутки (днем ранее – 240);

Винницкая область – 67 (122);

Волынская – 66 (73);

Днепропетровская – 136 (236);

Донецкая – 126 (110);

Житомирская – 122 (164);

Закарпатская – 59 (188);

Запорожская – 241 (198);

Ивано-Франковская – 238 (292);

Киевская – 102 (242);

Кировоградская – 3 (43);

Луганская – 41 (79);

Львовская – 138 (320);

Николаевская – 123 (199);

Одесская – 166 (89);

Полтавская – 84 (141);

Ровенская – 49 (96);

Сумская – 101 (118);

Тернопольская – 95 (119);

Харьковская – 51 (118);

Херсонская – 90 (104);

Хмельницкая – 2 (203);

Черкасская – 68 (78);

Черновицкая область – 160 (186);

Черниговская область – 42 (157).

Нет данных с временно оккупированных Крыма, части Луганской и Донецкой областей.

Сегодня в Украине закончился жесткий карантин, но остались декабрьские ограничения.

Марк Сировой

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