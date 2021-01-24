В Германии опасаются срыва вакцинации от коронавируса из-за иностранных спецслужб
24.01.2021, 14:30
вакцина прививка укол (pixabay.com)
В Германии считают высоким риск срыва кампании по вакцинации от коронавируса из-за кибератак, которые могут провести иностранные спецслужбы. Об этом сообщает DW.
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Правоохранителям уже известно о нескольких попытках "раздобыть информацию о немецких производителях вакцин".
"Потенциальными целями для шпионажа и саботажа со стороны иностранных спецслужб в МВД Германии считают исследовательские учреждения, а также производственные объекты и регуляторные органы", – говорится в сообщении.
Также возможны деструктивные акции сторонников теорий заговора, заявляют правоохранители, приводя в пример штурм Капитолия в США.
- 24 января глава Генштаба Испании и его подчиненные вне очереди вакцинировались от COVID-19, на фоне скандала ему пришлось подать в отставку.
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