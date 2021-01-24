Глава Генштаба Испании подал в отставку: он и его подчиненные вакцинировались вне очереди

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Испании Мигель Анхель Вильярроя и его подчиненные вне очереди вакцинировались от COVID-19, на фоне скандала ему пришлось подать в отставку. Об этом сообщает El Pais.

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Его увольнение должно быть одобрено Кабмином во вторник. Генерал Вильярроя называет решение вакцинировать себя и подчиненных "правильным", хотя и вредящим имиджу армии. Он заявляет, что принял решение вакцинироваться, чтобы обеспечить "непрерывность и эффективность" цепочки командования ВС Испании.

Это первый раз в истории Испании, когда начальник Генштаба уходит в отставку. Самая резкая перемена произошла в декабре 1992 года - тогдашний глава Генштаба Гонсало Родригес Мартин-Гранисо умер от инсульта.

4 января скандал с вакцинацией произошел в Польше: вместо медицинских работников, которых должны были привить первыми, вакцину получили местные политики и некоторые деятели культуры.

Владислав Сердюк

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