25 января Украина выходит из жесткого карантина: какие ограничения останутся – список
25 января в Украине закончится введенный из-за эпидемии коронавируса жесткий карантин. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
При этом в стране будут действовать карантинные ограничения, которые были в декабре 2020-го, отметил премьер. Посмотреть полный список можно на инфографике (нажмите на нее, чтобы увеличить).
По словам Шмыгаля, эпидемиологи говорят о стабилизации ситуации с заболеваемостью. Он добавил, что сейчас заняты менее 30% коке для больных COVID-19, при этом число коек с подведенным кислородом увеличилось до 55 000 (в сентябре – 11 000).
При этом он подчеркнул: выход из жесткого карантина не означает, что вирус исчез. "Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа", – заявил премьер.
- С 8 января в Украине действует жесткий карантин. Посмотреть список запретов, которые будут действовать чуть более суток, можно по ссылке.
- За прошедшие сутки в Украине выявили менее 5000 заболевших. Но тестов сделали меньше, чем днем ранее.
Комментарии