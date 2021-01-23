25 января Украина выходит из жесткого карантина: какие ограничения останутся – список

25 января в Украине закончится введенный из-за эпидемии коронавируса жесткий карантин. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

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При этом в стране будут действовать карантинные ограничения, которые были в декабре 2020-го, отметил премьер. Посмотреть полный список можно на инфографике (нажмите на нее, чтобы увеличить).

По словам Шмыгаля, эпидемиологи говорят о стабилизации ситуации с заболеваемостью. Он добавил, что сейчас заняты менее 30% коке для больных COVID-19, при этом число коек с подведенным кислородом увеличилось до 55 000 (в сентябре – 11 000).

При этом он подчеркнул: выход из жесткого карантина не означает, что вирус исчез. "Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа", – заявил премьер.

С 8 января в Украине действует жесткий карантин. Посмотреть список запретов, которые будут действовать чуть более суток, можно по ссылке.

За прошедшие сутки в Украине выявили менее 5000 заболевших. Но тестов сделали меньше, чем днем ранее.

Марк Сировой

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