Жесткий карантин помог стабилизировать ситуацию, заболевших стало меньше – Степанов

Благодаря жесткому карантину, введенному в Украине с 8 по 24 января, удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников", – написал министр.

Как отметил Степанов, если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек.

Министр напомнил, что сегодня в полночь усиленный карантин прекращает действие, с 25 января страна переходит к карантинным ограничениям, действовавшим в декабре 2020 года.

Степанов поблагодарил всех, кто придерживался ограничений, особенно предпринимателей.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Посмотреть список запретов можно по ссылке.

За прошедшие сутки в Украине выявили менее 4000 заболевших. Тестов сделали меньше, чем днем ранее.

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Наталия Медведева

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