Коронавирус. В Украине снизилось число новых заболевших и тестов – динамика эпидемии
Вчера, 22 января, в Украине выявили 4928 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5348), было сделано 40 144 тестов на коронавирус (43 593). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Больше всего новых заболевших было в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.
За сутки умерли 116 больных COVID-19 (днем ранее –163). Выздоровели 13 138 человек (14 239), госпитализированы – 1862 пациента (1900).
Основным методом ПЦР сделано 22 667 тестов (23 410). Методом ИФА (выявляет и переболевших) провели 17 477 исследований (20 183).
С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 187 897 заболевших, из них 21 778 человек умерли, а 942 107 – выздоровели.
Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 536 случаев;
Винницкая область – 178 случаев;
Волынская область – 119 случаев;
Днепропетровская область – 342 случая;
Донецкая область – 193 случая;
Житомирская область – 141 случай;
Закарпатская область – 160 случаев;
Запорожская область – 339 случаев;
Ивано-Франковская область – 248 случаев;
Киевская область – 258 случаев;
Кировоградская область – 50 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Львовская область – 351 случай;
Николаевская область – 215 случаев;
Одесская область – 222 случая;
Полтавская область – 199 случаев;
Ровенская область – 207 случаев;
Сумская область – 89 случаев;
Тернопольская область – 133 случая;
Харьковская область – 325 случаев;
Херсонская область – 97 случаев;
Хмельницкая область – 105 случаев;
Черкасская область – 161 случай;
Черновицкая область – 163 случая;
Черниговская область – 55 случаев.
Нет данных с временно оккупированный территорий Крыма, Луганской и Донецкой областей.
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