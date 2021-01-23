Коронавирус. В Украине снизилось число новых заболевших и тестов – динамика эпидемии

Вчера, 22 января, в Украине выявили 4928 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5348), было сделано 40 144 тестов на коронавирус (43 593). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших было в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

За сутки умерли 116 больных COVID-19 (днем ранее –163). Выздоровели 13 138 человек (14 239), госпитализированы – 1862 пациента (1900).

Основным методом ПЦР сделано 22 667 тестов (23 410). Методом ИФА (выявляет и переболевших) провели 17 477 исследований (20 183).

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 187 897 заболевших, из них 21 778 человек умерли, а 942 107 – выздоровели.

Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 536 случаев;

Винницкая область – 178 случаев;

Волынская область – 119 случаев;

Днепропетровская область – 342 случая;

Донецкая область – 193 случая;

Житомирская область – 141 случай;

Закарпатская область – 160 случаев;

Запорожская область – 339 случаев;

Ивано-Франковская область – 248 случаев;

Киевская область – 258 случаев;

Кировоградская область – 50 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Львовская область – 351 случай;

Николаевская область – 215 случаев;

Одесская область – 222 случая;

Полтавская область – 199 случаев;

Ровенская область – 207 случаев;

Сумская область – 89 случаев;

Тернопольская область – 133 случая;

Харьковская область – 325 случаев;

Херсонская область – 97 случаев;

Хмельницкая область – 105 случаев;

Черкасская область – 161 случай;

Черновицкая область – 163 случая;

Черниговская область – 55 случаев.

Нет данных с временно оккупированный территорий Крыма, Луганской и Донецкой областей.

Марк Сировой

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