Это фаза IV. Есть данные о получивших первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech медиках Израиля

В Израиле впервые оценили способность антиковидной вакцины Pfizer-BioNTech вызывать иммунный ответ через три недели после первой дозы, то есть до закрепляющей (второй) инъекции. Результаты по группе населения с высоким риском подхватить коронавирус – медикам – опубликованы как препринт (еще не проверенный рецензентами отчет) на medRxiv.

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За год пандемии известно, что SARS-CoV-2 непропорционально поражает разные этнические меньшинства по причинам, которые пока не полностью ясны и не полностью обусловлены социально-демографическими факторами. Поэтому выяснение иммуногенности вакцин в гетерогенной популяции – важный момент. В крупном медцентре Зив в Цфате есть разные по возрасту евреи, арабы, друзы и другие. Среди персонала, кому предложили прививку, на 21 января вакцинировали около 90%.

Из 1378 вакцинированных первой дозой 514 приняли участие в исследовании: у них измерили уровень нейтрализующих антител до прививки и на 21-й день после нее.

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Среди тех, кто получил вакцину, 385 были проверены на уровни IgG-антител к коронавирусу до вакцинации. Из них шестеро были положительными на ковид по IgG, еще 11 – с положительным ПЦР, но отрицательные по IgG.

Среди всех вакцинированных 475 (92%) были с выявляемыми антителами против S-белка вируса.

Авторы пишут, что иммуногенность вакцины была сходной по полу и этнической принадлежности, но несколько снижалась с возрастом.

У тех, кто ранее перенес инфекцию COVID-19, после первой дозы уровни антител выросли минимум в 10 раз по сравнению с привитыми неболевшими – независимо от того, были ли IgG обнаружены до вакцинации. То есть, первая доза для таких стала своего рода усиливающей/закрепляющей (как вторая – у неболевших).

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"Хотя это число невелико, наши данные показывают, что возраст и этнопринадлежность могут быть связаны с вероятностью отсутствия иммунного ответа. Для подтверждения или опровержения такой возможности следует проанализировать данные более крупного масштаба", – подчеркнули авторы.

Исследователи пишут: несмотря на небольшую когорту, данные подтверждают: быстрое падение IgG-антител вскоре после острой фазы COVID-19 не приводит к потере иммунитета. Опосредованный В-клетками иммунной памяти, он сохраняется независимо от этих уровней IgG. В целом, подчеркивают авторы, иммунная память сохраняется не менее полугода после болезни – и больше.

Исходя из этого, авторы указывают: если есть дефицит вакцин, то большинство переболевших можно прививать позднее остальных – независимо от уровней IgG.

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"Тем не менее, эффективность иммунитета переболевших против реинфекции не 100%, и предложение вакцинации этим людям может обеспечить дополнительную защиту", – дополнили медики. Оптимальное время между болезнью и вакцинацией "еще предстоит определить", резюмировали они.

Евгений Пилипенко

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