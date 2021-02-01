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Нужно ли вакцинироваться от COVID-19, если уже переболели: разъясняет замглавы Минздрава

01.02.2021, 10:53
Нужно ли вакцинироваться от COVID-19, если уже переболели: разъясняет замглавы Минздрава - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Минздрав/Facebook)

По опыту тех стран, которые уже начали вакцинировать своих граждан антиковидными препаратами, Украина будет прививать всех – и здоровых, и перенесших COVID-19. Предварительные тесты на антитела, которые свидетельствуют о перенесенной болезни, необязательны, заявил ТСН главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Он уточнил, что часть стран вакцинировала уже много граждан: например, в Израиле привита уже треть населения.

"Мы с Израилем встретились в понедельник и также их спрашивали, вакцинируют ли они людей, которые переболели, или нет, есть ли какие побочные реакции или другие реакции. Они вакцинируют всех: и тех, кто переболел, также. Никаких дополнительных обследований не делают", – сообщил замглавы Минздрава.

По словам Ляшко, Всемирная организация здравоохранения также рекомендует вакцинировать от COVID-19 всех, независимо от истории с коронавирусом.

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Он уточнил, что есть только одна рекомендация: кто переболел, могут отсрочить получение прививки на три-шесть месяцев в случае, если есть дефицит вакцин, и если медикам нужно выбирать, кого прививать первым: не болевшего или перенесшего ковид.

Главсанврач говорит, что переболевшие могут подождать до полугода, потому как у них и так уже есть естественная защита от повторного заражения.

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Евгений Пилипенко
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