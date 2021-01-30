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"Не просто избавиться от масок". Вакцинация в Украине будет бесплатной – Зеленский

30.01.2021, 17:05
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Вакцинация против коронавируса в Украине будет бесплатной, власть надеется, что украинцы будут прививаться. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

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"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку", – сказал он.

Согласно плану вакцинации, первыми бесплатные прививки получат люди из уязвимых категорий, добавил глава МОЗ Максим Степанов. Он заверил, что украинцам будут предлагать лишь качественные вакцины, которые будут многоразового проверять и хранить в надлежащих условиях. Зеленский также поддерживает и развитие рынка вакцин, чтобы обеспеченные украинцы могли привиться самостоятельно.

В ОП отметили, что вакцинация будет добровольной, однако Минздрав и президент надеются, что украинцы "внимательно относятся к здоровью, понимают вызовы и будут придерживаться плана вакцинации".

Зеленский признал, что в Украине всегда идут споры "даже вокруг уже известных вакцин". При этом он подчеркнул: сейчас речь идет "о мировой программе защиты населения в каждом уголке планеты".

"Получить вакцину против коронавируса – это не просто уберечься самому и избавиться надоедливых масок. Это также забота о всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации", – объяснил Зеленский.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский вакцина коронавирус COVID-19

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