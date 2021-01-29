Рада разрешила экстренно регистрировать вакцины – главные положения закона

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4613 о регистрации лекарственных средств под обязательство: он позволит экстренно регистрировать вакцины против коронавируса.

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За проголосовали 280 депутатов, против – 12 (все – от ОПЗЖ). Вот голосование по фракциям (нажмите на фото, чтобы увеличить):

Также депутаты разрешили главе Рады Дмитрию Разумкову сегодня же неотложно подписать законопроект и передать на подпись президенту.

Ранее законодательство не позволяло зарегистрировать вакцины против COVID-19, так как они не до конца прошли все испытания, объяснял глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий (Слуга народа).

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Новый закон вносит изменения в закон о лекарственных средствах. Он позволяет ускоренно регистрировать медпрепараты (в том числе вакцины) для экстренного использования во время пандемии, эпидемии, других опасных для здоровья населения обстоятельствах и действия режима чрезвычайной ситуации. При этом должны быть соблюдены такие условия:

1. Заявитель должен доказать, что у него по объективным причинам нет возможности предоставить полные данные об эффективности и безопасности препарата;

2. Есть данные об успешном проведении доклинических и отдельных клинических фаз исследования препарата;

3. Клинические исследования проводились по разрешению/под присмотром регуляторов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или ЕС;

4. Известная и потенциальная польза от препарата превышает известные и потенциальные риски;

5. Нет адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

Заявитель также должен будет завершить клинические исследования в срок, согласованный с уполномоченным госорганом.

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Марк Сировой

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