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В феврале Украина получит 117 000 доз вакцин от Pfizer – Ляшко

30.01.2021, 14:05
В феврале Украина получит 117 000 доз вакцин от Pfizer – Ляшко - Фото
Вакцина от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

В феврале Украина получит 117 000 доз вакцин Pfizer-BioNTech в рамках программы COVAX, которую сразу разделят для вакцинации сотрудников больниц, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19. Об этом в Facebook сообщил главный санврач Виктор Ляшко

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Также в первом полугодии 2020-го Украина в рамках COVAX получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании по вакцинации, говорит Ляшко. 

По словам Ляшко, заявки в рамках программы подали 72 страны.

  • 25 января Шмыгаль заявил, что до конца января ожидается первая поставка в Украину вакцины от коронавируса. От 100 000 до 200 000 доз вакцины ожидается по программе COVAX. 
  • 30 января стало известно, что если в Украину доставят одновременно вакцины Pfizer и Sinovac, то первой используют Pfizer. 

Читайте также: В Украине утвердили план вакцинации от COVID-19 на 2021 год

Владислав Сердюк
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Виктор Ляшко коронавирус COVID-19 Pfizer

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