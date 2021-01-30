В феврале Украина получит 117 000 доз вакцин от Pfizer – Ляшко

В феврале Украина получит 117 000 доз вакцин Pfizer-BioNTech в рамках программы COVAX, которую сразу разделят для вакцинации сотрудников больниц, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19. Об этом в Facebook сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

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Также в первом полугодии 2020-го Украина в рамках COVAX получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании по вакцинации, говорит Ляшко.

По словам Ляшко, заявки в рамках программы подали 72 страны.

25 января Шмыгаль заявил, что до конца января ожидается первая поставка в Украину вакцины от коронавируса. От 100 000 до 200 000 доз вакцины ожидается по программе COVAX.

30 января стало известно, что если в Украину доставят одновременно вакцины Pfizer и Sinovac, то первой используют Pfizer.

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Владислав Сердюк

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