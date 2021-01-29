В Украине утвердили план вакцинации от COVID-19 на 2021 год
Главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко представил на заседании Кабмина календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предусматривает закупку 15 дополнительных доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила план.
Ляшко отметил, что оперативный штаб Минздрава с учетом социологических опросов определил прогнозируемое количество вакцин для закупки — 15 млн дополнительных доз.
По словам замминистра, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида прошедших регистрацию вакцин (от -70°C и до +8°C).
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинирование должно начаться в феврале. Ляшко в интервью BBC сегодня сказал, что процесс стартует примерно 15 февраля.
- 25 января Шмыгаль заявил, что до конца января ожидается первая поставка в Украину вакцины от коронавируса. От 100 000 до 200 000 доз вакцины ожидается по программе COVAX.
- 27 января The Economist опубликовал прогноз, согласно которому Украина не сможет начать массовую вакцинацию против коронавируса до 2023 года.
- Министр здравоохранения Степанов назвал это "домыслами каких-то аналитиков".
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