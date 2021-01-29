В Украине утвердили план вакцинации от COVID-19 на 2021 год

Главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко представил на заседании Кабмина календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предусматривает закупку 15 дополнительных доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила план.

Ляшко отметил, что оперативный штаб Минздрава с учетом социологических опросов определил прогнозируемое количество вакцин для закупки — 15 млн дополнительных доз.

По словам замминистра, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида прошедших регистрацию вакцин (от -70°C и до +8°C).

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинирование должно начаться в феврале. Ляшко в интервью BBC сегодня сказал, что процесс стартует примерно 15 февраля.

25 января Шмыгаль заявил, что до конца января ожидается первая поставка в Украину вакцины от коронавируса. От 100 000 до 200 000 доз вакцины ожидается по программе COVAX.

27 января The Economist опубликовал прогноз, согласно которому Украина не сможет начать массовую вакцинацию против коронавируса до 2023 года.

Министр здравоохранения Степанов назвал это "домыслами каких-то аналитиков".

Вадим Ребрина

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