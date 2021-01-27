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"Домыслы аналитиков". Степанов ответил на прогноз The Economist по вакцинации в Украине

27.01.2021, 19:38
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

Массовая вакцинация против COVID-19 в Украине начнется в феврале 2021 года, как и было запланировано. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая в эфире Украина 24 на вопрос о прогнозе The Economist, согласно которому Украина не сможет начать массовую вакцинацию против коронавируса до 2023 года.

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"В отличие от разных аналитиков, которые работают в разных изданиях, мы, как Министерство охраны здоровья, и лично я, как министр, полностью выполняем все обязательства, которые на себя берем. И если мы сказали, что начинаем массовую, именно массовую вакцинацию в феврале этого года, то мы ее начнем в феврале этого года", – сказал Степанов.

Глава Минздрава добавил, что бесплатный доступ к вакцинам от коронавируса, согласно утвержденному национальному плану, будут иметь 30 миллионов украинцев в пять этапов вакцинации.

"Комментировать какие-то, я не знаю, домыслы каких-то аналитиков я не собираюсь, у меня есть, чем заниматься. Откуда берутся эти цифры – 23-й год, 25-й год, мне неизвестно", – заявил Степанов.

По его словам, медработников, группы риска по медицинским признакам и пожилых людей планируется вакцинировать в течение 2021 года и первого квартала 2022 года.

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Наталия Медведева
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