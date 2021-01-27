Украина не будет иметь полного доступа к вакцине до 2023 года – инфографика The Economist

В странах с плохой экономической ситуацией повсеместный доступ к вакцинации от COVID-19 не будет достигнут до 2023 года. В частности, речь идет об Украине. Об этом свидетельствует исследование The Economist Intelligence Unit.

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Некоторые государства со средним уровнем дохода и большинство стран с низким уровнем дохода полагаются на программу поставок вакцин COVAX. Сообщается, что инициатива должна обеспечить поставки ​​6 млрд доз вакцин для более бедных стран.

Первые 2 млрд из них будут переданы в 2021 году, в основном, работникам здравоохранения. При этом, отмечается, что дозы от COVAX охватят только до 20% населения каждой страны.

Помимо этого, отмечается, что поставки COVAX могут поступать медленно, особенно при задержках в производстве или поставках в более богатые страны из-за чего сроки получения вакцин бедными странами могут переноситься.

"В большинстве развивающихся стран не раньше 2023 года не будет широкого доступа к прививкам. Некоторые из этих стран – особенно более бедные с молодым демографическим профилем – вполне могут потерять мотивацию к распространению вакцин, особенно если болезнь распространилась широко или связанные с этим затраты окажутся слишком высокими", – говорит директор по глобальному прогнозированию EIU Агат Демаре.

Исследователи прогнозируют, что страны, стоящие в начале очереди на вакцины от коронавируса, включая Великобританию, США и большинство стран ЕС, проведут иммунизацию своих приоритетных групп к концу марта, а другие богатые страны наверстают упущенное к концу июня 2021 года.

По данным Amnesty International, обеспеченные государства заказали достаточно доз вакцин от COVID-19 для того, чтобы трижды привить все свое население. Бедным странам не хватает вакцин даже для полного охвата медицинских работников и людей из группы риска.

Только часть населения Европейского Союза может быть привита против коронавируса до 2022 года, поскольку вакцины, которые заказала Еврокомиссия, могут оказаться неэффективными или не могут быть произведены в достаточных дозах.

27 ноября сообщалось, что Минздрав утвердил оценочные данные по вакцинации от коронавируса: в 2021 году прививку планируют сделать почти 21 млн украинцев.

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Станислав Стороженко

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