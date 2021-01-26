Шмыгаль: Первая поставка вакцины от коронавируса в Украину ожидается до конца января

До конца января ожидается первая поставка в Украину вакцины от коронавируса. Об этом вчера, 25 января, в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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От 100 000 до 200 000 доз вакцины ожидается по программе COVAX до конца недели, рассказал премьер.

По словам Шмыгаля, достигнута предварительная договоренность о поставках более 30 млн доз вакцины, некоторые из контрактов уже подписаны, некоторые ждут подписания.

"Вся инфраструктура в этом году будет обеспечена для всех желающих и тех, кто должен вакцинироваться в первую очередь", – заверил Шмыгаль. По его словам, планируется создать 500 мобильных бригад и около 4000 пунктов вакцинирования.

Вчера, 25 января, в Украине закончился жесткий карантин, но остались декабрьские ограничения.

Президент Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса начнется в феврале.

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Денис Юдин

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