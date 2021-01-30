Sinovac привьют тех, кому не хватит Pfizer – Ляшко

Если в Украину доставят одновременно вакцины Pfizer и Sinovac, то первой используют Pfizer. Об этом в интервью BBC News Украина заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, Pfizer, которая должна быть доставлена в рамках программы COVAX, пойдет на мобильные бригады и вакцинацию медработников: "Pfizer будет ехать из холодильника с температурой -80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться пять дней". Из-за этого, считает он, наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей.

"Если приедет 300 000 Pfizer, хватит для врачей и социальных работников. Приедет 100 000 доз, то только для врачей", – уточнил Ляшко. Также он утвердительно ответил на вопрос, будут ли тем, кому не хватит Pfizer, делать прививки Sinovac.

Ляшко заявил, что в мае в Украине начнется массовая вакцинация от COVID-19, однако покупка вакцины в аптеках или вакцинация в частных больницах станут возможными не раньше второго полугодия 2021-го.

25 января Шмыгаль заявил, что до конца января ожидается первая поставка в Украину вакцины от коронавируса. От 100 000 до 200 000 доз вакцины ожидается по программе COVAX.

27 января The Economist опубликовал прогноз, согласно которому Украина не сможет начать массовую вакцинацию против коронавируса до 2023 года.

Министр здравоохранения Степанов назвал это "домыслами каких-то аналитиков".

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Владислав Сердюк

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