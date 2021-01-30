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Sinovac привьют тех, кому не хватит Pfizer – Ляшко

30.01.2021, 11:10
Sinovac привьют тех, кому не хватит Pfizer – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (фото — его Facebook)

Если в Украину доставят одновременно вакцины Pfizer и Sinovac, то первой используют Pfizer. Об этом в интервью BBC News Украина заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, Pfizer, которая должна быть доставлена в рамках программы COVAX, пойдет на мобильные бригады и вакцинацию медработников: "Pfizer будет ехать из холодильника с температурой -80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться пять дней". Из-за этого, считает он, наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей.

"Если приедет 300 000 Pfizer, хватит для врачей и социальных работников. Приедет 100 000 доз, то только для врачей", – уточнил Ляшко. Также он утвердительно ответил на вопрос, будут ли тем, кому не хватит Pfizer, делать прививки Sinovac.

Ляшко заявил, что в мае в Украине начнется массовая вакцинация от COVID-19, однако покупка вакцины в аптеках или вакцинация в частных больницах станут возможными не раньше второго полугодия 2021-го. 

  • 25 января Шмыгаль заявил, что до конца января ожидается первая поставка в Украину вакцины от коронавируса. От 100 000 до 200 000 доз вакцины ожидается по программе COVAX. 
  • 27 января The Economist опубликовал прогноз, согласно которому Украина не сможет начать массовую вакцинацию против коронавируса до 2023 года.
  • Министр здравоохранения Степанов назвал это "домыслами каких-то аналитиков".

Читайте также: В Украине утвердили план вакцинации от COVID-19 на 2021 год

Владислав Сердюк
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Виктор Ляшко Pfizer Sinovac

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