Лидирующий в мире по вакцинации Израиль вдвое увеличил штрафы за нарушение карантина

Сегодня, 31 января, израильский Кнессет принял закон, увеличивающий штрафы за нарушение карантина. Об этом сообщает Times of Israel.

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Максимальный штраф за нарушение правил увеличится с 5 000 шекелей ($1500) до 10 000 шекелей ($3000).

Как отмечается, это произошло на фоне широко распространенного нарушения правил карантина в религиозных сообществах, а также в связи с тем, что уровень инфицирования и смертности в Израиле остается высоким, несмотря на успешную кампанию вакцинации.

Особое возмущение правительства вызвали состоявшиеся сегодня массовые похороны ведущего ультраортодоксального раввина Мешулама Довида Соловейчика, который умер от COVID-19 в возрасте 99 лет.

Теперь ожидается, что министры продлят общенациональный карантин.

На сегодня в Израиле около 1,7 млн человек, почти 20% населения, уже получили обе дозы вакцины Pfizer. Первую дозу получили более трех миллионов человек.

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Наталия Медведева

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