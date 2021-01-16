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Определяет по выдоху. В Израиле разработали секундный тест на коронавирус: видео

16.01.2021, 10:21
Определяет по выдоху. В Израиле разработали секундный тест на коронавирус: видео - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Израильская компания Scentech Medical разработала тест на COVID-19, который показывает результаты за несколько секунд. Проведенные исследования показали, что точность теста составляет 98%, сообщается на сайте компании.

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Наличие вируса в организме тест определяет по выдоху – пациенту необходимо десять секунд подышать в устройство, после чего оно в течение пары секунд выдаст результат.

На первом этапе тестирования в исследовании приняли участие 784 человека: результаты показали, что точность разработанного теста составляет почти 100%.

По словам сотрудника компании Рома Элиаза, ПЦР-тест на коронавирус требует забора образцов со слизистой человека, что в непрофессиональных руках может стать причиной получения ложноотрицательных результатов. Дыхательный тест же таких недостатков лишен.

"Это тест, который действительно изменит мир диагностики в целом и мир COVID-19 в частности. Как только мы сможем проверить пациента за десять секунд, чтобы убедиться болеет он или здоров, границы можно будет вновь открыть, а мир вернется в нормальное состояние", – заявил Элиаз.

Разработчики уже в шутку окрестили свое изобретение алкотестером – за удобство и быстроту применения.

  • В октябре 2020 года Синэво открыла COVID-центр, чтобы делать ПЦР-тесты на коронавирус сотнями тысяч в месяц.

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Дарья Мостовая
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