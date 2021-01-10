Коронавирус. В Израиле начали вводить людям вторую дозу вакцины, привит уже каждый пятый

Израильская компания по вакцинации от COVID-19 стартовала еще 19 декабря прошлого года – с того времени привить успели уже 20% населения, а некоторым даже начали вводить вторые дозы препарата, пишет Reuters.

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Повторная вакцинация от коронавируса в Израиле началась сегодня, 10 января. По словам властей, так они точно смогут защитить наиболее уязвимые группы населения уже к началу февраля, что позволит ослабить некоторые карантинные ограничения в стране.

Первыми прививки вакциной Pfizer в декабре получили местные жители старше 60 лет, медицинские работники, а также те, кто уже имел серьезные проблемы со здоровьем. На 9 января вакцинированы были уже 72% всех пожилых людей, живущих в Израиле.

По предварительным прогнозам, к середине марта вакцину получат примерно 5 из 9 млн жителей страны, что должно позволить Израилю одному из первых выйти из пандемии коронавируса.

По словам израильского премьера Беньямина Нетаньяху, в ближайшие дни они планируют ускорить темпы вакцинации, начав прививать по 170 000 вместо нынешних 150 000 человек ежедневно.

3 января в Израиле заявили, что привили уже 10,5% населения – страна стала лидером по вакцинации от COVID-19.

7 января представитель израильского Минздрава заявил, что вакцина для "подпольной вакцинации" от коронавируса украинских чиновников не могла быть тайно ввезена из Израиля.

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Дарья Мостовая

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