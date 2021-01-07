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В Израиле отвергают возможность контрабанды в Украину вакцины Pfizer

07.01.2021, 17:19
В Израиле отвергают возможность контрабанды в Украину вакцины Pfizer - Фото
Вакцина от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Вакцина для "подпольной вакцинации" от коронавируса украинских чиновников не могла быть тайно ввезена из Израиля. Об этом в комментарии BBC заявил представитель Минздрава Израиля Йоэль Эдельштейн.

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"Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", – заверили в министерстве и подчеркнули, что не планируют начинать официальное расследование из-за сообщений в украинской прессе.

Денис Юдин
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Израиль вакцина контрабанда коронавирус BioNTech/Pfizer

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