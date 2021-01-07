В Израиле отвергают возможность контрабанды в Украину вакцины Pfizer

Вакцина для "подпольной вакцинации" от коронавируса украинских чиновников не могла быть тайно ввезена из Израиля. Об этом в комментарии BBC заявил представитель Минздрава Израиля Йоэль Эдельштейн.

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"Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", – заверили в министерстве и подчеркнули, что не планируют начинать официальное расследование из-за сообщений в украинской прессе.

О завозе в Украину вакцины Pfizer от коронавируса для политиков заявил бизнесмен Михаил Бродский. Он также упомянул, что якобы обратился с запросом к "израильским расследователям".

Вакцина Pfizer при хранении требует температуры -70 градусов по Цельсию.

Вчера, 6 января, проверить информацию о "подпольной вакцинации" поручили правоохранителям премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.

Денис Юдин

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