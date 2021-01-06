Буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь – Шмыгаль
06.01.2021, 14:22
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что является сторонником вакцинации и будет прививаться от COVID-19 за свой счет "во вторую или третью очередь". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Он напомнил, что в первую очередь будут привиты врачи.
"Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники", – сказал премьер.
Помимо этого, он поручил МОЗ и Министерству внутренних дел проверить информацию о "подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения".
- 12 декабря 2020-го Украина гарантировала бесплатное получение 8 млн доз вакцины в рамках глобального механизма COVAX. Позднее сообщалось, что страна ведет переговоры об увеличении количества поставок с 8 до 16 млн доз вакцин.
- 14 декабря в Минздраве заявили, что в Украине необходимо обязательно вакцинировать минимум 20 млн 866 тысяч человек, однако денег на это не достаточно.
- 30 декабря Украина подписала первый контракт с производителем вакцины-кандидата от коронавируса – китайской компанией Sinovac, всего на 1,9 млн доз.
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