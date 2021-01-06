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Буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь – Шмыгаль

06.01.2021, 14:22
Буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что является сторонником вакцинации и будет прививаться от COVID-19 за свой счет "во вторую или третью очередь". Об этом он написал в своем Telegram-канале

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Он напомнил, что в первую очередь будут привиты врачи. 

"Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники", – сказал премьер.

Помимо этого, он поручил МОЗ и Министерству внутренних дел проверить информацию о "подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения".

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Станислав Стороженко
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