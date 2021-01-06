Буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что является сторонником вакцинации и будет прививаться от COVID-19 за свой счет "во вторую или третью очередь". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Он напомнил, что в первую очередь будут привиты врачи.

"Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники", – сказал премьер.

Помимо этого, он поручил МОЗ и Министерству внутренних дел проверить информацию о "подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения".

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Станислав Стороженко

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