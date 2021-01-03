Израиль стал лидером по вакцинации от COVID-19 – привиты уже 10,5% населения

Израиль стал рекордсменом по темпам вакцинации от коронавируса. На начало 2021 года там оказались привиты 10,5% местного населения. На втором месте находится Бахрейн – 4%, на третьем – Британия (1,42%), сообщается в отчете Bloomberg.

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С момента начала вакцинации в Израиле прошло несколько недель – за этот период в стране успели привить 950 000 человек.

При этом, по общему количеству привитых в мире лидируют Китай и США – там вакцину от COVID-19 получили уже 4,5 млн и 4 млн соответственно. Однако в процентном соотношении эти цифры составляют 1,3% и 0,3% от всех жителей каждой из стран.

Всего в мире на 2 января первую дозу вакцины от коронавируса получили уже чуть больше 12 млн человек.

1 ноября 2020 года Израиль начал испытывать антикоронавирусную вакцину BriLife на людях.

19 декабря израильский премьер Биньямин Нетаньяху публично привился от COVID-19: видео.

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Дарья Мостовая

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