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Израиль стал лидером по вакцинации от COVID-19 – привиты уже 10,5% населения

03.01.2021, 10:30
Израиль стал лидером по вакцинации от COVID-19 – привиты уже 10,5% населения - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Израиль стал рекордсменом по темпам вакцинации от коронавируса. На начало 2021 года там оказались привиты 10,5% местного населения. На втором месте находится Бахрейн – 4%, на третьем – Британия (1,42%), сообщается в отчете Bloomberg.

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С момента начала вакцинации в Израиле прошло несколько недель – за этот период в стране успели привить 950 000 человек.

При этом, по общему количеству привитых в мире лидируют Китай и США – там вакцину от COVID-19 получили уже 4,5 млн и 4 млн соответственно. Однако в процентном соотношении эти цифры составляют 1,3% и 0,3% от всех жителей каждой из стран.

Всего в мире на 2 января первую дозу вакцины от коронавируса получили уже чуть больше 12 млн человек.

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Дарья Мостовая
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