В Израиле первыми в мире начали вакцинировать от COVID-19 подростков

Сегодня, 24 января, Израиль расширил кампанию вакцинации от COVID-19, первым в мире включив в нее детей в возрасте от 16 до 18 лет. Об этом сообщает Reuters.

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По словам правительства, это делается, чтобы обеспечить старшеклассникам возможность сдать школьные экзамены для получения аттестатов.

По данным минздрава Израиля, с начала вакцинации 19 декабря по крайней мере одну дозу получили более чем 25% 9-миллионного населения страны.

Первоначально вакцины Pfizer предназначались только для пожилых людей и других категорий высокого риска, но теперь они доступны для всех старше 40 лет или – с разрешения родителей – для подростков с 16 до 18 лет.

С 27 декабря в стране действует третий общенациональный локдаун, который планируется снять в конце января. Но откроются ли школы в феврале – пока неизвестно.

К 3 января в Израиле привили 10,5% населения.

К 10 января привили уже 20% населения, а некоторым начали вводить вторые дозы препарата.

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Наталия Медведева

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