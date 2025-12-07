Командующего СБС обвиняют в причастности к подрыву пропагандистки с Первого канала в Курской области

Роберт Бровди (Фото:t.me/robert_magyar)

Командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди "Мадяра" Следственный комитет России 5 декабря подал в международный розыск в Интерпол за якоби терроризм. Военный прокомментировал.

Враг обвинил "Мадяра" в якобы убийстве "военкора" Первого канала – пропагандистки Анны Прокофьевой в марте 2025 года. Россияне утверждают, что якобы именно он отдал приказ о дистанционном минировании дорог в Курской области, где впоследствии и подорвалась Прокофьева вместе с оператором Дмитрием Волковым – он выжил, а она погибла.

Расследование якобы находится на завершающей стадии.

"Учитывая 69 пожизненных за наливайки и результаты работы, география передвижения добавит разнообразия впечатлений. Но помните и вы, черви (так он называет российских захватчиков – ред.), на вашем, понятном вам болотном языке: "Аннушка уже разлила масло", – отреагировал "Мадяр".

Справка. Фраза "Аннушка уже разлила масло" – крылатое выражение из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Оно означает, что какое-то событие неизбежно произойдет, и его уже нельзя предотвратить. Фраза используется как предостережение или указание на необратимость ситуации, часто в ироническом или шутливом контексте.