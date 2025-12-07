Россия подала "Мадяра" в розыск в Интерпол. Он ответил: Аннушка уже разлила масло
Командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди "Мадяра" Следственный комитет России 5 декабря подал в международный розыск в Интерпол за якоби терроризм. Военный прокомментировал.
Враг обвинил "Мадяра" в якобы убийстве "военкора" Первого канала – пропагандистки Анны Прокофьевой в марте 2025 года. Россияне утверждают, что якобы именно он отдал приказ о дистанционном минировании дорог в Курской области, где впоследствии и подорвалась Прокофьева вместе с оператором Дмитрием Волковым – он выжил, а она погибла.
Расследование якобы находится на завершающей стадии.
"Учитывая 69 пожизненных за наливайки и результаты работы, география передвижения добавит разнообразия впечатлений. Но помните и вы, черви (так он называет российских захватчиков – ред.), на вашем, понятном вам болотном языке: "Аннушка уже разлила масло", – отреагировал "Мадяр".
- В декабре 2023 года МВД РФ объявило в "розыск" главу ГУР Буданова. В разведке ответили, что искать долго не надо – он находится на своем рабочем месте.
- В мае 2024 года Россия объявила в розыск президента Зеленского. МИД назвал это отчаянием пропаганды Кремля.
