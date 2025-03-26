В Белгородской области подорвалась пропагандистка ведущего канала России – фото

Сообщается, что оператор, который был с Прокофьевой, остался жив

Анна Прокофьева (Фото: ресурсы оккупантов)

В Белгородской области подорвалась на мине российская пропагандистка Анна Прокофьева. Об этом сообщили на одном из главных пропагандистских каналов России – Первом канале, где она работала с 2023 года.

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Сообщается, что пропагандистка погибла при якобы "исполнении профессионального долга". Она вместе с оператором Дмитрием Волковым отправилась в зону боевых действий на границе с Украиной для очередного пропагандистского репортажа.

Сообщается, что на мине подорвались оба, но Волков выжил и с ранением госпитализирован. Утром 25 марта Прокофьева опубликовала последнее фото в своем Telegram-канале и заявила, что находится на границе.

Пропагандистка Прокофьева (Фото: ресурсы оккупантов)

По информации других ресурсов оккупантов, Прокофьева с оператором находились в районе села Демидовка. 18 марта пропагандисты начали распространять информацию о якобы новом наступлении украинских сил – теперь на Белгородскую область – и якобы ВСУ зашли в это село.

Российские военкоры и пропагандисты утверждают, что в районе Демидовки, Поповки и ряда других населенных пунктов Белгородской области по состоянию на утро 26 марта якобы идут бои. Информация требует официального подтверждения.