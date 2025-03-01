ГУР: В Мариуполе взорвался оккупант. Вероятно, агент ФСБ – видео

По предварительным данным, сейчас пострадавший находится в реанимации

Горит авто (Иллюстративное фото: depositphotos)

Во временно оккупированном Мариуполе 28 февраля взорвался автомобиль с оккупантом. Мужчина может находиться в реанимации, сообщили в Главном управлении разведки.

Взрыв произошел около половины второго ночи. Отмечается, что в воздух взлетел автомобиль Dacia SuperNova, которым пользовался оккупант. Точные последствия взрыва еще не устанавливаются.

В то же время мариупольское Сопротивление сообщало, что это их рук дело. По их данным, взрыв произошел в Приморском районе, а пострадавший – агент ФСБ.

"Не должен выжить. Детали акции впоследствии. Когда позволят обстоятельства безопасности. После акции российское ФСБ кардинально усилило давление и проводит комплексные поисковые мероприятия", – говорится в сообщении.

Партнеры Сопротивления по Движению сопротивления "Атеш" также сообщили, что после взрыва в Мариуполе увеличилось количество оперативных групп ФСБ, производятся задержания.