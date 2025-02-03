В Москве произошел взрыв в ЖК. Мог взорваться основатель оккупационного батальона "Арбат"

Ликвидированным может быть криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян

ЖК Алые паруса (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В Москве 3 февраля прогремел взрыв в элитном жилом комплексе "Алые паруса", предварительно известно о погибших и пострадавших. Об этом сообщают пропагандистские государственные информационные агентства РФ со ссылкой на источники в оперативных службах.

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По данным россиян, на улице Авиационной в подъезде жилого дома взорвалось самодельное взрывное устройство.

Пропагандисты пишут по меньшей мере о четырех пострадавших и одном погибшем.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, связанный с российскими силовиками, пишет, что ликвидированным может быть криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян, находившийся в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане в феврале 2014 года.

Он отвечал за поставки титушек во время Майдана, а после начала полномасштабной войны занимался созданием группировки "Арбат", воюющей против Украины. В 2022 году ГУР писало, что Саркисяна назначили новым "смотрящим" за тюрьмами на оккупированных территориях.

22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Погибли не менее 139 человек. В МИД оккупантов со ссылкой на "российские компетентные органы" заявили о якобы причастности Украины к этому теракту.

Позже стало известно, что ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, в частности, как 25 марта сказал Макрон, пыталась устроить подобные действия во Франции.