У Москві стався вибух у ЖК. Міг підірватися засновник окупаційного батальйону "Арбат"
У Москві 3 лютого пролунав вибух в елітному житловому комплексі "Алые паруса", попередньо відомо про загиблих і постраждалих. Про це повідомляють пропагандистські державні інформаційні агентства РФ із посиланням на джерела в оперативних службах.
За даними росіян, на вулиці Авіаційній у під’їзді житлового будинку вибухнув саморобний вибуховий пристрій.
Пропагандисти пишуть про щонайменше чотирьох постраждалих та одного загиблого.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, пов'язаний з російськими силовиками, пише, що ліквідованим може бути кримінальний авторитет з Горлівки Армен Саркісян, який перебував в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані у лютому 2014 року.
Він відповідав за постачання тітушок під час Майдану, а після початку повномасштабної війни займався створенням угруповання "Арбат", яке воює проти України. У 2022 році ГУР писало, що Саркісяна призначили новим "смотрящим" за в'язницями на окупованих територіях.
- 22 березня у підмосковному "Крокус Сити Холл" сталася стрілянина. Загинули щонайменше 139 осіб. У МЗС окупантів із посиланням на "російські компетентні органи" заявили про нібито причетність України до цього теракту.
- Пізніше стало відомо, що відповідальність за стрілянину взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ, зокрема, як 25 березня сказав Макрон, намагалося влаштувати подібні дії у Франції.