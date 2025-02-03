У Москві стався вибух у ЖК. Міг підірватися засновник окупаційного батальйону "Арбат"

Ліквідованим може бути кримінальний авторитет з Горлівки Армен Саркісян

ЖК "Алые паруса" (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У Москві 3 лютого пролунав вибух в елітному житловому комплексі "Алые паруса", попередньо відомо про загиблих і постраждалих. Про це повідомляють пропагандистські державні інформаційні агентства РФ із посиланням на джерела в оперативних службах.

За даними росіян, на вулиці Авіаційній у під’їзді житлового будинку вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Пропагандисти пишуть про щонайменше чотирьох постраждалих та одного загиблого.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, пов'язаний з російськими силовиками, пише, що ліквідованим може бути кримінальний авторитет з Горлівки Армен Саркісян, який перебував в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані у лютому 2014 року.

Він відповідав за постачання тітушок під час Майдану, а після початку повномасштабної війни займався створенням угруповання "Арбат", яке воює проти України. У 2022 році ГУР писало, що Саркісяна призначили новим "смотрящим" за в'язницями на окупованих територіях.

22 березня у підмосковному "Крокус Сити Холл" сталася стрілянина. Загинули щонайменше 139 осіб. У МЗС окупантів із посиланням на "російські компетентні органи" заявили про нібито причетність України до цього теракту.

Пізніше стало відомо, що відповідальність за стрілянину взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ, зокрема, як 25 березня сказав Макрон, намагалося влаштувати подібні дії у Франції.