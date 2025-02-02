В готелі Львова стався вибух, один чоловік поранений

Правоохоронець (Ілюстративне фото: facebook.com/MVS.LVIV)

У готелі Львова стався вибух 2 лютого, один чоловік отримав поранення. Про це повідомили в Нацполіції України.

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Повідомлення про вибух в одному з готелів на вулиці Городоцькій надійшло правоохоронцям близько опівночі. На місце виїхали слідчі, вибухотехніки та інші фахівці.

За попередніми даними, 44-річний львів’янин, який перебував на третьому поверсі готелю, кинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху він був поранений та доставлений до лікарні.

В готелі вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Наразі встановлюється походження вибухівки та усі обставини інциденту.

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