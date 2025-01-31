Вибух на заводі Rheinmetall в Іспанії. У компанії виключили атаку

Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані

Завод Rheinmetall (Фото: EFE)

Німецький виробник зброї Rheinmetall виключив навмисну атаку після вибуху 30 січня на своєму підприємстві в Іспанії. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на відповідь компанії.

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"Компанія не бачить жодних доказів атаки", – сказали в Rheinmetall, зазначивши, що місцева влада розслідує причину вибуху.

Внаслідок вибуху постраждали шестеро людей. За інформацією компанії, один із них отримав серйозні травми, ще один – середнього ступеня тяжкості та четверо отримали легкі травми.

Повідомляється, що завод у Хавалі-В'єхо на південному сході Іспанії виробляє порох для військових та цивільних цілей. Там працюють 427 людей.

"Виробничі потужності внаслідок інциденту не постраждали, і жодних виробничих втрат не очікується", – додали в компанії.