У Чехії стався вибух у ресторані – загинули шестеро людей, вісім поранених

Мер заявив, що це найбільша трагедія у сучасній історії Моста

Фото: X / Пожежна служба Чехії

У місті Мост на півночі Чехії загинули шестеро людей, ще вісім отримали поранення після вибуху та пожежі у місцевому ресторані. Про це повідомляє чеське ЗМІ Aktuálně.cz.

Шестеро з постраждалих перебувають у важкому стані.

Увечері 11 січня стався вибух у ресторані U Kojota, що спричинив пожежу. Наразі частина вулиці, де розташований заклад, перегороджена: поліція забороняє вхід, а міська влада встановлює сітчасті огорожі навколо згорілого ресторану.

Мер міста Марек Крвол заявив журналістам, що це найбільша трагедія у сучасній історії Моста.

На ранковій пресконференції Крвол закликав містян не боятися, оскільки безпосередньої небезпеки у цьому районі вже немає, і вшанувати пам'ять загиблих.

Фото: X / Пожежна служба Чехії