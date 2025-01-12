У Києві на Столичному шосе зіткнулися машина та автобус – двоє загиблих, серед постраждалих є діти
Увечері 11 січня у Голосіївському районі Києва сталася дорожня аварія – загинуло двоє людей, четверо травмовано, серед них двоє дітей. Про це повідомив відділ комунікації київської поліції. На фото нижче видно тіла загиблих, 18+.
За попередніми даними, о 18:30 у суботу 68-річний водій машини Hyundai, рухаючися Столичним шосе, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом Mercedes.
Через зіткнення водій і пасажирка Hyundai загинули на місці, а чотирирічний хлопчик, що був у авто, отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений до лікарні.
Державна служба з надзвичайних ситуацій додає, що фахівцям вдалося деблокувати тіла за допомогою гідравлічного інструменту, хлопчика врятували до прибуття надзвичайників – його госпіталізували до Охматдиту.
Окрім цього, травми отримали троє пасажирів автобуса, серед них шестирічна дитина, медики ушпиталили всіх постраждалих до лікарні.
Станом на вечір поліціянти продовжували працювати на місці дорожньо-транспортної пригоди.
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