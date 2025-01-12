В Киеве столкнулись машина и автобус – двое погибших, среди пострадавших есть дети

Фото: ГСЧС

Вечером 11 января в Голосеевском районе Киева произошла дорожная авария – погибли два человека, четверо травмированы, среди них двое детей. Об этом сообщил отдел коммуникации киевской полиции. На фото ниже видны тела погибших, 18+.

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По предварительным данным, в 18:30 в субботу 68-летний водитель машины Hyundai, двигаясь по Столичному шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes.

Из-за столкновения водитель и пассажирка Hyundai погибли на месте, а находившийся в авто четырехлетний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям добавляет, что специалистам удалось деблокировать тела с помощью гидравлического инструмента, мальчика спасли до прибытия чрезвычайников – его госпитализировали в "Охматдет".

Кроме этого травмы получили три пассажира автобуса, среди них шестилетний ребенок, медики госпитализировали всех пострадавших в больницу.

По состоянию на вечер полицейские продолжали работать на месте ДТП.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС