Во французском Страсбурге столкнулись два скоростных трамвая, раненых десятки – видео

По предварительным данным, погибших нет. Пострадали не менее 20 человек

Станция Gare Centrale (Фото: OneShark91/Х)

В восточном французском городе Страсбург произошло столкновение двух скоростных трамваев, в результате чего пострадали десятки человек. Об этом пишут BFMTV и Le Figaro.

Авария произошла на остановке Gare Centrale, где расположен вокзал, сообщает BFMTV со ссылкой на полицию. Предварительно известно, что причиной инцидента стала ошибка при переключении путей.

По данным Le Figaro, пострадали по меньшей мере 20 человек, однако точное количество неизвестно.

🚨 Collision entre 2 tramways dans le tunnel de la gare de Strasbourg. Des dizaines de blessés. pic.twitter.com/irxrl4NGoi — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) January 11, 2025

Вечером 5 июня 2024 года возле чешского города Пардубице пассажирский поезд, следовавший в украинский город Чоп, столкнулся с грузовым поездом. Были погибшие и ранены.