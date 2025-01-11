У французькому Страсбурзі зіштовхнулися два швидкісні трамваї, поранених десятки – відео
Станція Gare Centrale (Фото: OneShark91/Х)

У східному французькому місті Страсбург сталося зіткнення двох швидкісних трамваїв, внаслідок чого постраждали десятки людей. Про це пишуть BFMTV та Le Figaro.

Аварія сталася на зупинці Gare Centrale, де розташований вокзал, повідомляє BFMTV із посиланням на поліцію. Попередньо відомо, що причиною інциденту стала помилка при перемиканні шляхів.

За даними Le Figaro, постраждали щонайменше 20 людей, однак точна кількість невідома.

Читайте також
52-річна українка постраждала унаслідок нападу на різдвяний ярмарок в Магдебурзі
ФранціяаваріяпораненітрамвайСтрасбург