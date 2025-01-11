У французькому Страсбурзі зіштовхнулися два швидкісні трамваї, поранених десятки – відео

За попередніми даними, загиблих немає. Постраждали щонайменше 20 людей

Станція Gare Centrale (Фото: OneShark91/Х)

У східному французькому місті Страсбург сталося зіткнення двох швидкісних трамваїв, внаслідок чого постраждали десятки людей. Про це пишуть BFMTV та Le Figaro.

Аварія сталася на зупинці Gare Centrale, де розташований вокзал, повідомляє BFMTV із посиланням на поліцію. Попередньо відомо, що причиною інциденту стала помилка при перемиканні шляхів.

За даними Le Figaro, постраждали щонайменше 20 людей, однак точна кількість невідома.

🚨Collision entre 2 tramways dans le tunnel de la gare de Strasbourg. Des dizaines de blessés. pic.twitter.com/irxrl4NGoi — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) January 11, 2025

Ввечері 5 червня 2024 року біля чеського міста Пардубіце пасажирський потяг, який прямував до українського міста Чоп, зіштовхнувся з вантажним потягом. Були загиблі та поранені.