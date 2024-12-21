52-річна українка постраждала унаслідок нападу на різдвяний ярмарок в Магдебурзі

Українка перебуває у важкому стані в одній із клінік Німеччини

Магдебург (Фото: Filip Singer / EPA)

Серед постраждалих у результаті наїзду автівки на різдвяний ярмарок у місті Магдебург є громадянка України. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

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Жінка 1972 року народження перебуває у важкому стані в одній з німецьких лікарень.

Посольство України в Німеччині й консули на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу, зазначили в МЗС.

Агентство Reuters повідомило, що унаслідок нападу у Магдебурзі загинули п’ятеро людей, зокрема дев’ятирічна дитина. Ще понад 40 осіб отримали серйозні або критичні травми. Загалом було поранено дві сотні людей.

За попередніми даними, наїзд на людей здійснив 50-річний виходець із Саудівської Аравії. Його мотиви наразі невідомі. Однак прокурор Магдебурга Горст Нопенс сказав, що одним із можливих мотивів може бути те, що він назвав "розчаруванням підозрюваного поводженням Німеччини з саудівськими біженцями".