Стверджує, що "переслідувала мафія та спецслужби": у Сербії затримали чоловіка з арбалетом

29 червня стався напад на посольство Ізраїлю у Бєлграді: інший чоловік вистрілив у шию правоохоронцю – той застрелив нападника

Поліціянт поряд з місцем нападу на посольство Ізраїлю в Белграді 29 червня (Фото: ANDREJ CUKIC / EPA)

У столиці Сербії Бєлграді затримали чоловіка з арбалетом, який сам підійшов до поліційної дільниці – це сталося через два дні після нападу на ізраїльське посольство з використанням такого самого виду зброї, передає місцеве Радіо Свободи.

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Правоохоронці повідомили: чоловік перетнув бар'єр перед установою та швидко пішов геть після того, як йому наказали зупинитися.

Потім поліціянти наздогнали чоловіка та обшукали його рюкзак – там знайшли арбалет із сімома стрілами, декілька ножів та банку з петардами.

Відомство заявило, що мотиви фігуранта з'ясовуються, у його квартирі проводиться обшук.

Водночас зазначається, що підозрюваного немає у сербському урядовому переліку потенційних "екстремістів".

Поліція заявила: чоловік стверджував, що його "переслідувала мафія та спецслужби".

Очільник Міністерства внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що буде проведено медичне обстеження чоловіка, а рішення про подальші дії визначатиме прокурор.

Сербія перебуває у стані підвищеної готовності після інциденту 29 червня: біля посольства Ізраїлю чоловік з арбалета вистрелив у шию співробітника спеціального підрозділу поліції.

Офіцер відкрив вогонь і вбив нападника, ідентифікованого як Мілош Зуйович. Правоохоронця прооперували, він залишається в лікарні.

Сербська влада заявила, що нападник був сербом, який прийняв іслам. Його дружину, яка зараз перебуває в Чорногорії, допитує поліція на запит Сербії.

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