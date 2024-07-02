Стверджує, що "переслідувала мафія та спецслужби": у Сербії затримали чоловіка з арбалетом
У столиці Сербії Бєлграді затримали чоловіка з арбалетом, який сам підійшов до поліційної дільниці – це сталося через два дні після нападу на ізраїльське посольство з використанням такого самого виду зброї, передає місцеве Радіо Свободи.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Правоохоронці повідомили: чоловік перетнув бар'єр перед установою та швидко пішов геть після того, як йому наказали зупинитися.
Потім поліціянти наздогнали чоловіка та обшукали його рюкзак – там знайшли арбалет із сімома стрілами, декілька ножів та банку з петардами.
Відомство заявило, що мотиви фігуранта з'ясовуються, у його квартирі проводиться обшук.
Водночас зазначається, що підозрюваного немає у сербському урядовому переліку потенційних "екстремістів".
Поліція заявила: чоловік стверджував, що його "переслідувала мафія та спецслужби".
Очільник Міністерства внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що буде проведено медичне обстеження чоловіка, а рішення про подальші дії визначатиме прокурор.
- Сербія перебуває у стані підвищеної готовності після інциденту 29 червня: біля посольства Ізраїлю чоловік з арбалета вистрелив у шию співробітника спеціального підрозділу поліції.
- Офіцер відкрив вогонь і вбив нападника, ідентифікованого як Мілош Зуйович. Правоохоронця прооперували, він залишається в лікарні.
- Сербська влада заявила, що нападник був сербом, який прийняв іслам. Його дружину, яка зараз перебуває в Чорногорії, допитує поліція на запит Сербії.
Читайте також: У Франції затримали підлітків із Кавказу: готували напад на посольство Ізраїлю – ЗМІ