Утверждает, что "преследовала мафия и спецслужбы": в Сербии задержали мужчину с арбалетом

29 июня произошло нападение на посольство Израиля в Белграде: другой мужчина выстрелил в шею милиционера – тот застрелил нападавшего

Полицейский рядом с местом нападения на посольство Израиля в Белграде 29 июня (Фото: ANDREJ CUKIC/EPA)

В столице Сербии Белграде задержан мужчина с арбалетом, который сам подошел к полицейскому участку – это произошло через два дня после нападения на израильское посольство с использованием такого же вида оружия, передает местное Радио Свободы.

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Правоохранители сообщили: мужчина пересек барьер перед учреждением и быстро ушел после того, как ему приказали остановиться.

Затем полицейские догнали мужчину и обыскали его рюкзак – там нашли арбалет с семью стрелами, несколько ножей и банку с петардами.

Ведомство заявило, что мотивы фигуранта выясняются, в его квартире производится обыск.

При этом отмечается, что подозреваемого нет в сербском правительственном списке потенциальных "экстремистов".

Полиция заявила: мужчина утверждал, что его "преследовала мафия и спецслужбы".

Глава Министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что будет проведено медицинское обследование мужчины, а решение о дальнейших действиях определит прокурор.

Сербия находится в состоянии повышенной готовности после инцидента 29 июня: у посольства Израиля мужчина из арбалета выстрелил в шею сотрудника специального подразделения полиции.

Офицер открыл огонь и убил нападающего, идентифицированного как Милош Зуевич. Правоохранителя прооперировали, он остается в больнице.

Сербские власти заявили, что нападающий был сербом, принявшим ислам. Его жену, которая находится в Черногории, допрашивает полиция по запросу Сербии.

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