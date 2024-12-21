Украинка пострадала в результате нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге

Украинка находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Германии

Магдебург (Фото: Filip Singer/EPA)

Среди пострадавших в результате наезда автомобиля на рождественскую ярмарку в городе Магдебург есть гражданка Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Женщина 1972 года рождения находится в тяжелом состоянии в одной из немецких больниц.

Посольство Украины в Германии и консулы на связи с клиникой и оказывают необходимую помощь, отметили в МИД.

Агентство Reuters сообщило, что в результате нападения в Магдебурге погибли пять человек, в том числе девятилетний ребенок. Еще более 40 человек получили серьезные или критические травмы. В общей сложности были ранены две сотни человек.

По предварительным данным, наезд на людей совершил 50-летний выходец из Саудовской Аравии. Его мотивы пока неизвестны. Однако прокурор Магдебурга Горст Нопенс сказал, что одним из возможных мотивов может стать то, что он назвал "разочарованием подозреваемого обращением Германии с саудовскими беженцами".